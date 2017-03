Leicester, le big puntano la 'stellina' Gray

26/03/2017 20:10

LIECESTER GRAY LIVERPOOL - Le big sulle tracce di Demarai Gray. Stando al 'Sunday Mirror', il Leicester potrebbe perdere questa estate il 20enne esterno offensivo, che si è ritagliato uno spazio importante con la maglia delle 'Foxes' nella stagione in corso. Liverpool, Tottenham ed Everton potrebbero darsi battaglia per l'ex talento del Birmingham, sotto contratto fino al 2020 e valutato non meno di 15 milioni di euro dal club campione d'Inghilterra.



G.M.