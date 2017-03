26/03/2017 19:27

BELGIO CITY DE BRUYNE INFORTUNIO - Torna a Manchester Kevin de Bruyne. Il talento belga ha rimediato un infortunio all'inguine nel match pareggiato ieri sera per 1-1 contro la Grecia e non sarà disponibile martedì per l'amichevole con la Russia. De Bruyne - come riferisce il Belgio - tornerà a disposizione del City, con Guardiola che cercherà di recuperarlo per la prossima sfida di Premier League contro l'Arsenal.



G.M.