Calciomercato Napoli, permanenza in dubbio per Strinic

26/03/2017 18:55

CALCIOMERCATO NAPOLI STRINIC / Il futuro di Ivan Strinic resta incerto. Il terzino croato, arrivato a costo zero a gennaio 2015, nemmeno in questa stagione ha trovato continuità tra i titolari del Napoli. Per ora sono soltanto undici le sue apparizioni tra campionato, Coppa Italia e Champions League (dove non ha totalizzato alcuna presenza). In vista del calciomercato estivo potrebbe meditare l'addio: il suo agente ha spiegato che in passato ci sono state squadre che lo hanno chiesto.

M.D.A.