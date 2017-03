26/03/2017 18:39

INTER BROZOVIC CROAZIA / Problemi per Marcelo Brozovic durante gli impegni della nazionale croata. Come riportato da una breve nota della Croazia su Twitter, il calciatore ha rimediato una botta durante l'ultima gara di qualificaizone ai Mondiali contro l'Ucraina. Le condizioni del suo ginocchio sono da valutare: non parteciperà al prossimo impegno contro l'Estonia e potrebbe invece fare anticipatamente ritorno a Milano.

M.D.A.