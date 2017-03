Calciomercato, Mancini: "Mi piacerebbe allenare in Scozia"

26/03/2017 17:48

CALCIOMERCATO MANCINI SCOZIA / Roberto Mancini alla ricerca di una nuova avventura. Il tecnico italiano, intervistato dal 'Sunday Post', ha spiegato: "Mi piacerebbe tanto allenare in Scozia, lì i tifosi sono eccezionali e li amo. Magari se un giorno il Celtic allestisse una squadra in grado di competere in Europa potrei decidere di allenarlo. Celtic e Rangers in Premier League? Sarebbe la fine del calcio scozzese. Nazionale italiana? Credo che allenarla sia il sogno di ogni allenatore: ora però preferisco concentrarmi sulle squadre di club, per quello c'è ancora molto tempo. Cina? Non credo che andrò in Cina. Mi hanno chiamato ma ho detto di no perché per me il vero e proprio luogo per il calcio è in Europa. Allenare in Spagna, Francia ed Inghilterra nuovamente non mi dispiacerebbe. In Italia abbiamo i migliori tecnici, lo dimostra quello che stanno facendo Conte ed Ancelotti, oltre all'impresa di Ranieri col Leicester, un vero e proprio miracolo sportivo. Inter? Un anno e mezzo di lavoro è stato gettato via ed è stato molto deludente. Credo che se fossi rimasto saremmo stati molto vicini alla Juventus adesso".

Pochi giorni fa Mancini ha parlato anche del possibile interesse della Roma: "Io in giallorosso? Abito nella Capitale ma al momento non c'è nulla di concreto. Stiamo parlando di niente. Mi piacerebbe allenare all'estero e fare esperienza in un altro Paese". Dopo l'esonero di Ranieri, invece, il suo nome fu accostato al Leicester: come anticipato da Calciomercato.it si trattava di un'operazione difficilmente realizzabile.

