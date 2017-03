Paris Saint-Germain, Ben Arfa si sfoga: "Situazione incomprensibile, voglio una chance"

26/03/2017 18:05

CALCIOMERCATO PSG BEN ARFA SFOGO FACEBOOK / Lo aveva annunciato qualche giorno fa su 'Instagram', oggi è arrivata la tanto attesa intervista "Senza filtri". Hatem Ben Arfa ha pubblicato un video di sfogo sul proprio profilo di 'Facebook' dove apre all'addio a fine stagione al Paris Saint-Germain: "Venendo a Parigi sapevo che sarebbe stato complicato - ha esordito la punta classe 1987 - perché arrivavo in un grande club. Ma non pensavo che sarebbe stato così complicato. Per me è un piacere allenarmi con dei grandi giocatori, come Verratti e tutti gli altri... Non pretendo nulla, né un maggiore minutaggio né una posizione precisa in campo. Vorrei solo che mi si desse una chance, vorrei sentire che c'è davvero una concorrenza in questa squadra". Parole che arrivano alla luce delle 31 presenze totalizzate fin qui. Un numero che può sembrare soddisfacente se non fosse che Ben Arfa ha totalizzato appena 1053 minuti di gioco in questi mesi, dove è stato schierato prevalentemente in spezzoni di gara.

Un intervento critico che l'ex Nizza conclude così: "Sono un giocatore competitivo, un campione nella testa. Sono uno che ama vincere, per cui è difficile accettare questa situazione. In tutte le partite, so e sento di poter aiutare veramente questa squadra. Posso accettare di rimanere in panchina se si tratta di un fatto temporaneo, altrimenti è come essere in punizione. Se avrò la chance e non la sfrutterò, sarò io a chiedere di andar via. Lo capirò, ha bisogno che mi si dia questa chance. Oggi non accetto questa situazione ed è normale. Sarebbe bizzarro e grave il contrario".

D.G.