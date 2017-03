Calciomercato Roma, Pellegrini: "Ritorno? Tengo tutte le porte aperte"

26/03/2017 17:36

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI SASSUOLO / Dopo essere stato a lungo il possibile jolly per l'arrivo a Roma di Defrel, Lorenzo Pellegrini potrebbe fare alla fine ritorno nella Capitale. Il club giallorosso sta valutando la possibilità di esercitare il diritto di controriscatto da 10 milioni di euro sul giovane centrocampista esploso con la maglia del Sassuolo.

"Possibile un ritorno a Roma? Sì, nel senso che tengo tutte le porte aperte - ha ammesso lo stesso Pellegrini a 'Rai Sport' - Quello che sarà a giugno non lo so, non posso decidere solo io. Si vedrà a giugno ora dobbiamo finire bene la stagione perché è importante".

D.G.