Calciomercato Juventus, Verratti conferma: "Resto al PSG... Per ora!"

26/03/2017 17:08

CALCIOMERCATO JUVENTUS VERRATTI INTER PSG / Marco Verratti resterà al Paris Saint-Germain. Dopo le parole di qualche giorno fa, oggi il regista italiano ha ribadito il concetto ai microfoni di 'Rai Sport': "Valgo 100 milioni di euro? Questi numeri non mi interessano più di tanto. Sto bene al PSG per ora sto bene lì. Sicuramente quello italiano è un grande campionato come Spagna e Inghilterra. Se dovessi lasciare Parigi un giorno farò delle valutazioni, vedrò".

Inter e Juventus stanno duellando da tempo per assicurarsi le sue prestazioni, ma in fila c'è anche il Bayern Monaco di Ancelotti. Per il playmaker, però, la coppia nostrana può ormai competere con tutte le big europee: "Penso che oggi anche in Italia ci sono squadre che hanno voglia di investire - ha spiegato - come l'Inter, come la Juventus che ha preso Higuain facendo un grosso investimento. Sono squadre che adesso sono tornate ad alto livello come le grandi. La Juve è una delle prime quattro più forti al mondo e negli ultimi anni è migliorata molto. Sto bene a Parigi, ma penso che se un giorno dovessi partire, ci fosse la possibilità, non ci sarebbero problemi. Ora sto bene lì, parlerò con il club e vedremo il da farsi".

Ultima battuta sui consigli di Buffon: "Mi ha proposto di venire in bianconero? No, mi ha detto che avremmo giocato contro se avessimo passato il turno con il Barcellona, ma lui sa benissimo quali sono le mie voglie (ride, ndr)! Di tornare in Italia? No, no. Di restare".

D.G.