26/03/2017 17:10

CALCIOMERCATO JUVENTUS BAKAYOKO CHELSEA / Il futuro di Tiemoué Bakayoko sarà in Premier League. Con moltissime probabilità al Chelsea, per buona pace della Juventus che si era interessara a lui qualche tempo fa. Dopo aver raggiunto l'accordo economico col ragazzo ora i 'Blues' stanno preparando un'offerta da 45 milioni di euro per convincere il Monaco a lasciarlo partire. A rivelarlo è il 'Daily Star'.

D.G.