Real Madrid, prosegue l'interesse per Hazard

26/03/2017 16:49

REAL MADRID HAZARD CHELSEA / Real Madrid alla ricerca di un colpo per il reparto offensivo. Come riporta 'Marca', prosegue l'interesse verso Eden Hazard, fuoriclasse del Chelsea seguito da molto tempo: Juni Calafat, dirigente madridista, di recente sarebbe stato allo 'Stamford Bridge' per assistere alla gara tra Chelsea e Manchester United e testare la disponibilità a negoziare. Hazard ha un contratto in scadenza nel 2020 e uno stipendio da circa 10 milioni a stagione, che lo farebbe diventare tra i più pagati del club 'Blancos'.

M.D.A.