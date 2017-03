Serie B, 32a giornata: che colpo del Frosinone! Ternana a valanga sull'Avellino

26/03/2017 16:55

SERIE B RISULTATI 32A GIORNATA / Colpaccio Frosinone. Grazie alle reti di Ciofani e Ariaudo, tutte e due arrivate nella ripresa, i ciociari espugnano Ferrara e scavalcano il classifica la Spal prendendo il comando della classifica. Il Perugia impatta a Carpi, così come il Latina a Vercelli. Vince agevolmente la Salernitana contro l'Ascoli centrando la terza vittoria di fila. Vittoria in rimonta, invece, dell'Entella sul Brescia grazie alla coppia Caputo-Catellani. Solo pari tra Vicenza e Brescia, mentre la Ternana stende l'Avellino con un netto 4-1 e riapre i giochi per la salvezza.

Carpi-Perugia 0-0

Latina-Pro Vercelli 0-0

Salernitana-Ascoli 2-0: 47' Sprocati (S), 65' Bernardini (S)

Spal-Frosinone 0-2: 53' Ciofani (F), 60' Ariaudo (F)

Ternana-Avellino 4-1: 16' rig.Avenatti (T), 35' Palombi (T), 75' rig.Ardemagni (A), 76' Falletti (T)

Vicenza-Brescia 1-1: 14' Blanchard (B), 26' Puccino (V), 48' Meccariello (T)

Virtus Entella-Cesena 2-1: 2' Crimi (C), 35' rig.Caputo (E), 76' Catellani (E)

CLASSIFICA: Frosinone punti 59, Spal 58, Verona 55, Benevento 48, Perugia 48, Cittadella 47, Entella 46, Bari 46*, Spezia 45, Novara 45, Carpi 44, Salernitana 42, Ascoli 38, Avellino 37, Pro Vercelli 35, Cesena 34, Vicenza 34, Brescia 33, Latina 33, Trapani 32, Pisa 31, Ternana 29.

*Una partita in meno

