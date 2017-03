Calciomercato Lazio, Koeman prepara l'offerta per de Vrij

26/03/2017 16:45

CALCIOMERCATO LAZIO DE VRIJ KOEMAN EVERTON / Ronald Koeman bussa alla porta della propria dirigenza. Come riferisce il 'Daily Mail' il manager dell'Everton - conscio dell'addio a fine stagione di Lukaku - ha chiesto alla proprietà un budget di 115 milioni di sterline per rinforzare la propria squadra.

E una parte di quella cifra sa già come spenderla: secondo il 'Daily Star', infatti, il manager olandese è pronto a mettere sul piatto 35 milioni di euro per Stefan de Vrij, difensore in forza alla Lazio che conosce molto bene avendolo allenato ai tempi di Feyenoord. Sul centrale bisogna battere la concorrenza di Chelsea e Inter.

D.G.