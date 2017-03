Calciomercato Juventus, fissato il prezzo di Mbappé: cifra shock!

26/03/2017 16:19

CALCIOMERCATO MBAPPE / Kylian Mbappe è il nome caldo del mercato europeo. Messosi in mostra in Ligue 1 e soprattutto in Champions League, l'attaccante del Monaco ha ammliato gli osservatori delle 'big' europee: tra queste c'è anche la Juventus. Tuttavia, riposta il 'Daily Star', i francesi avrebbero fissato a 150 milioni di euro il prezzo per la sua cessione. Il Manchetser United starebbe valutando la situazione, ma restano in corsa altre squadre come Real Madrid, Barcellona, Manchester City, Arsenal e Chelsea.

In una recente intervista Fabinho, suo compagno di squadra, ha spiegato: "E' sorprendente. Ha una grande maturità anche fuori dal campo, ha solo 18 anni - le sue parole a 'chuteirafc.com.br' - Sappiamo che prima o poi si fermerà a Madrid, a Barcellona o un club di queste dimensioni. Ma fino a quel giorno ce lo godremo nella nostra squadra".

M.D.A.