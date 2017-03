Calciomercato Napoli, per la fascia spuntano anche due piste italiane

26/03/2017 15:56

CALCIOMERCATO NAPOLI CHIESA FIORENTINA / Pochi dubbi: in vista della prossima finestra di calciomercato il Napoli cercherà di acquistare un vice Callejon. Come sottolinea 'Il Mattino', gli obiettivi del ds Giuntoli sono molteplici: da Castillejo del Villarreal a Denis Suarez del Barcellona. Ma il direttore azzurro guarda anche in Italia: nel mirino ci sono Matteo Politano del Sassuolo e Federico Chiesa della Fiorentina, due obiettivi che permetterebbero al Napoli di aumentare i giocatori con formazione nostrana in rosa.

D.G.