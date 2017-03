Lazio, Biglia torna in anticipo. Rientra anche de Vrij?

26/03/2017 15:46

LAZIO BIGLIA DE VRIJ / Uno è già tornato, l'altro potrebbe farlo presto: la Lazio riabbraccia Lucas Biglia, questa mattina rientrato in Italia dopo la squalifica con l'Argentina che gli farà saltare il match contro la Bolivia. A far compagnia al centrocampista, si legge su 'ilmessaggero.it', potrebbe esserci presto anche de Vrij che ha saltato la gara con la Bulgaria per un problema fisico e potrebbe lasciare il ritiro dell'Olanda e non partecipare all'amichevole con l'Italia.

B.D.S.