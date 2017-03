Calciomercato Juventus, il futuro di Allegri fra Premier e riconferma

Oscar Maresca

26/03/2017 16:30

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI FUTURO / Otto punti di vantaggio sulla seconda in campionato, quarti di finale conquistati in Champions League e una semifinale di ritorno di Coppa Italia da giocare. La Juventus di Massimiliano Allegri è l'unica squadra italiana ad essera ancora in corsa su tutti e tre i fronti. Una stagione ottima per i bianconeri che proveranno a vincere il sesto scudetto consecutivo e a conquistare almeno una delle due coppe a cui ambiscono. Dopo i tanti trionfi in Italia però, ritornare a vincere in Europa sarebbe un vero e proprio sogno per il club bianconero. Eppure, nonostante gli ottimi risultati di queste tre stagioni con alla guida il tecnico livornese, il calciomercato potrebbe riservare una spiacevole sorpresa alla squadra. Da tempo infatti si parla di un futuro lontano dalla Juve per Allegri. E dalle parti di Torino sarebbero arrivate già le prime offerte.

Calciomercato Juve, il futuro di Allegri resta incerto

La Juventus, per bocca dell'amministratore delegato Marotta, a più riprese ha ribadito che Allegri resterà sicuramente anche la prossima stagione. Ma le voci di calciomercato Juventus non confermano questa ipotesi. Con Allegri via da Torino infatti, si scatenerebbe un valzer di panchine in serie A, con tanti sostituti illustri che potrebbero succedergli. Il futuro dell'allenatore resta comunque ancora appeso a un filo: i risultati che riuscirà a conquistare ora contribuiranno in modo netto alla scelta finale, anche nella sua stessa scelta di restare in sella o di tentare l'avventura in Premier League. L'Arsenal è una bella tentazione: non vince da un po' e riportarla in alto sarebbe una missione tutt'altro che scontata, pane per i denti di un tecnico che ha scelto la Juve, contro tutto e tutti, nonostante i suoi trascorsi milanisti che facevano storcere il naso ai suoi nuovi tifosi. Allegri intanto si tiene stretto il suo posto, pronto a giocarsi nel migliore dei modi questo rush finale di stagione.