Italia, Romagnoli: "Vincere contro l'Olanda ci darebbe stimoli"

26/03/2017 15:31

ITALIA OLANDA ROMAGNOLI / Martedì l'Italia se la vedrà con l'Olanda in quella che può essere definita un'amichevole di lusso. "Sarà una bella partita - ha esordito Alessio Romagnoli in conferenza stampa - loro restano forti e per noi sarà un test importante. Una vittoria ci darebbe stimoli per il futuro. Spagna? Sarà una gara importantissima. Anticipare il campionato? Se dovremo fare un sacrificio lo faremo e basta. Io e Rugani come Nesta e Cannavaro? Io sono Alessio e lui Daniele. Il mio idolo non l'ho mai nascosto, è Nesta".

D.G.