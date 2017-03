Juventus, bufera Barzagli. Dj Grippo: "Era a cena con la famiglia"

26/03/2017 15:10

JUVENTUS BARZAGLI DJ GRIPPO / Ha scatenato molte polemiche la foto di Dj Grippo che ritraeva Andrea Barzagli in discoteca proprio la sera dopo aver lasciato il ritiro della Nazionale per 'problemi personali'. Lo stesso disc jockey in alcune dichiarazioni rilasciate a 'gazzetta.it' ha voluto chiarire la vicenda che vede coinvolto il difensore della Juventus: "Prima di tutto voglio dire che Andrea si trovava a cena nel locale insieme alla moglie e ai suoi bambini, ed è giusto chiarire che stiamo parlando di un ristorante con un ambiente molto delicato accompagnato da una leggera musica di sottofondo. Seconda cosa, ma molto importante: la foto è stata scattata intorno alle 22 quando la famiglia Barzagli era a cena. Io l'ho postata sui social molto più tardi, quando sono rientrato a casa dopo la serata di lavoro. E quando Barzagli e la sua famiglia erano già a casa a dormire".

B.D.S.