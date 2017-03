Italia Under 21, Di Biagio: "Siamo tornati un serbatoio per la Nazionale A"

dall'inviato Valerio Cassetta (@ValerioCassetta)

26/03/2017 14:58

ITALIA UNDER 21 DI BIAGIO / Alla vigilia della prestigiosa amichevole contro la Spagna, Gigi Di Biagio ha risposto alle domande dei giornalisti presenti - tra cui quello di Calciomercato.it - alla Borghesiana. Queste le parole del ct dell'Under 21 azzurra:

CATALDI - "Danilo ogni volta che gioca con noi è uno dei migliori in campo. Non è una novità. La novità è che non riesca nel club a dimostrare il suo valore perché è davvero enorme. Cosa non è andato alla Lazio? Non vivo la quotidianità del club, ma non posso giudicare le scelte. Stravedo per Danilo, ma per quello che ha fatto la Lazio non posso giudicare".

RICORDI - "Nel 1986 (finale di andata Europeo Under 21 Italia-Spagna 2-1, ndr) ero allo stadio, in curva al Flaminio, avevo 15 anni. Mi ricordo un'atmosfera bellissima, la speranza è che, anche questa volta la gente possa divertirsi, anche se è un'amichevole".

ASPETTATIVE EUROPEO - "Eravamo forti già due anni fa. Non fu un'esperienza sfortunata. Non è scontato andare all'Europeo, bisogna sempre puntare al massimo. Far parte dell'Europeo è un punto di partenza. Aver dato dieci giocatori alla Nazionale A vuol dire che non è stata un'esperienza sfortunata".

CRESCITA - "L'Under 21 è già un serbatoio importante per la Nazionale maggiore. La dimostrazione ce la sta dando il ct Ventura, che ha portato con sé tanti ragazzi. Siamo molto contenti di quello che sta accadendo e del lavoro svolto. Vincere l’Europeo sarebbe una cosa fantastica, ma non dobbiamo mai dimenticare che il vero obiettivo è preparare i ragazzi per la Nazionale A".

D.G.