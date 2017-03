Hebei Fortune, nuovo momento profetico di Hernanes: "I piccoli segni possono salvarti la vita"

26/03/2017 14:19

HEBEI FORTUNE HERNANES PROFEZIA / Nuova puntata delle profezie di Hernanes. Il centrocampista dell'Hebei Fortune, con un passato in Italia tra Lazio, Inter e Juve, è diventato ormai celebre sui propri profili social per le sue massime e l'ultima arriva direttamente da 'Facebook':

"Momento profetico: eravamo all'interno dell'aereo il quale era in posizione di partenza, è iniziata l'accelerazione per decollare quando all'improvviso l'aereo ha cominciato frenare! Il pilota ci ha informato che ha visto accendersi una luce di segnalazione e voleva verificare se era un problema reale o solo una luce! Dopo controllo gli ingegneri hanno detto che in realtà era un problema reale ad un portellone e che dovevamo cambiare aereo! Nella vita è la stessa cosa! Quando si vede qualche piccolo segno, nel suo corpo, nella sua mente o nella vostra vita stop! Questi piccoli segni possono salvarti la vita!".

D.G.