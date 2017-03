Italia, Rugani: "Qui sento la fiducia di compagni e allenatore"

26/03/2017 14:10

ITALIA RUGANI CONFERENZA / Conferenza stampa per Daniele Rugani, che nel ritiro della Nazionale ha risposto alle domande dei giornalisti. Il difensore dell'Italia e della Juventus ha affermato: "Contro l'Olanda è una sfida importante, un'amichevole contro una squadra forte e di qualità. Servirà a trovare i giusti meccanismi sia come singoli che come squadra".

Rugani poi ha parlato della Juventus: "Sono bianconero da due anni, so la mia situazione e qual è il mio percorso. Conosco le difficoltà che ho dovuto superare e quello che mio manca pe divnetare un grande giocatore. Quando sono in Nazionale sento la fiducia di compagni e allenatore".

B.D.S.