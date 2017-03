Italia, da Petagna a De Rossi: Nazionale ospite di Spalletti

26/03/2017 14:03

ITALIA SPALLETTI / Uno dei compiti di una Nazionale è quello di creare un gruppo, in grado di fronteggiare in campo le eventuali avversità. E' così che si può andare avanti nelle dure competizioni come i Mondiali. Per questo motivo la Nazionale di Ventura ha trascorso parte del proprio tempo libero alla Fashion Foodballer, locale fiorentino di Luciano Spalletti, Alberto Gilardino e Dario Dainelli. Tanti i calciatori presenti, dai nuovi arrivati come Petagna ai senatori come De Rossi. Qualche bibita e tante risate, con lo sfondo la foto della coppa della Champions League, che di certo avrà fatto piacere agli juventini presenti.

