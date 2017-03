Italia, mille volte Buffon: "Pronto per le duemila presenze"

26/03/2017 13:48

ITALIA BUFFON MILLE PRESENZE / Mille volte Buffon e migliaia di messaggi per il portierone della Juventus e della Nazionale. Il numero uno azzurro/bianconero ha voluto ringraziare per i tanti messaggi ricevuti con un post su 'Instagram': "I vostri messaggi, complimenti, celebrazioni e attestati di stima sono stati talmente tanti che mi sono sentito come quei giocatori diversamente giovani! Siete stati davvero incredibili: grazie a tutti. Proverò a farmi trovare pronto per festeggiare le 2000 presenze".

B.D.S.