26/03/2017 13:44

PORTOGALLO INTER JOAO MARIO / Nella serata di ieri il Portogallo ha battuto per 3-0 l'Ungheria. In campo anche Joao Mario, che ha parlato in zona mista al termine della sfida: "Sta andando tutto bene all'Inter. Sono in un grande club ed è normale che il primo anno abbia trovato delle difficoltà. La società mi sta supportando e sto migliorando come calciatore. Portogallo? Giocare con questa maglia è un onore".

L.I.