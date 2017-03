Roma, Mazzone: "Spalletti deve darsi una calmata, ha esagerato"

26/03/2017 13:32

ROMA MAZZONE SPALLETTI / Carlo Mazzone parla della Roma e di Luciano Spalletti e non sono parole 'al miele'. A 'Teleradiostereo' l'ex allenatore giallorosso ha affermato: "Spalletti deve darsi una calmata, non l'ho mai gradito. Ha esagerato in diverse situazioni, sia a livello comportamentale che tecnico. Non ho capito perché ha voluto creare certe situazioni. Con Totti ha toccato il record: vuole comandare lui, è padrone. Non condivido i comportamenti di un uomo che vive nel mondo del calcio. Il futuro di Totti? Un altro anno lo deve fare. Deve giocare sempre".

B.D.S.