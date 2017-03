Napoli, De Nicola: "Reina sarà in campo contro la Juventus"

26/03/2017 13:31

NAPOLI REINA DE NICOLA / Uno dei punti di forza del Napoli è di certo il suo staff medico, guidato dal dottor De Nicola. Va soprattutto a loro il merito del recupero lampo di Milik e ora occorrerà darsi da fare per il ritorno in campo di Reina, in vista del doppio impegno contro la Juventus.

Impegnato al convegno 'Educare Educarsi al ben...essere', De Nicola ha parlato anche del portiere spagnolo: "Reina sarà tra i pali nella prossima gara al 'San Paolo' contro la Juventus. E' tornato dalla Spagna per farsi curare dal nostro staff, sottolineando la nostra affidabilità. Milik? Il suo recupero è stato strepitoso".

L.I.