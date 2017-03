Italia-Albania, partita sospesa: le scuse UFFICIALI

26/03/2017 13:16

ITALIA ALBANIA COMUNICATO UFFICIALE / La Federazione calcio albanese ha diramato un comunicato ufficiale per "condannare fermamente" quanto accaduto venerdì a Palermo, con il lancio di fumogeni che ha costretto l'arbitro a sospendere per qualche minuto la partita con l'Italia. Nel comunicato si legge che tali atti "non hanno nulla a che vedere con i tifosi albanese" e la Federazione "Chiede scusa a squadra, colleghi, tifosi e tutti i cittadini italiani".

La FSHF si dissocia "completmente da tal azioni totalmente inaccetabili" e ha deciso di non dare alcun biglietto per lo stadio alle frange estremistiche che si sono rese colpevoli di tali atti".

B.D.S.