Olanda, Strootman: "Situazione drammatica, dobbiamo vergognarci"

OLANDA STROOTMAN MONDIALE / Pesante sconfitta subita dall'Olanda contro la Bulgaria per 2-0. Un risultato che compromette la qualificazione della Nazionale di prossimi Mondiali di Russia. In merito si è espresso Kevin Strootman, che alla stampa olandese ha dichiarato: "Siamo in una situazione drammatica. Ieri sera siamo stati indegni di rappresentare l'Olanda".

ALLENATORE - "Tutti abbiamo giocato male, io per primo. Non è colpa del tecnico. Dobbiamo tutti vergognarci, perché non è possibile tirare per la prima volta in porta al 44'. Ora serve silenzio e ricevere le critiche".

QUALIFICAZIONE - "Non ci credessimo, sarebbe inutile scendere in campo. Nel calcio accadono cose incredibili, quindi dobbiamo pensare positivo e far punti dalla prossima gara".

