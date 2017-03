26/03/2017 12:50

LAZIO LOTITO DON CIOTTI LIBERA / Nel corso del XV Congresso nazionale Us Acli in corso a Roma, il presidente della Lazio Claudio Lotito si è impegnato con don Ciotti a far comparire il logo di Libera sulle maglie della squadra biancoceleste: "Assolutamente sì. Quando prendo un impiego, lo mantengo sempre: ho già messo il fiocco giallo per i marò e la scritta per i terremotati. Ne parlerò con gli uffici del marketing".

B.D.S.