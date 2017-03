Calciomercato Roma, Manolas: "Se il club vuole tenermi, sa cosa fare"

26/03/2017 12:26

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / No allo scudetto, 'avviso' al club e un 'invito' a Radja Nainggolan: Kostas Manolas ha parlato di calciomercato Roma a 'Premium Sport' e le sue dichiarazioni non passeranno certo inosservate. Il difensore greco è partito da Nainggolan che di recente ha commentato le notizie di calciomercato che lo vogliono nel mirino delle squadre di Premier, affermando di non gradire il clima piovosa. "Radja è tra i più forti al mondo, deve abituarsi anche alla pioggia se vuole giocare nelle squadre più forti. Può farlo, è un fenomeno".

Dal futuro del centrocampista belga, al suo: come raccontato da Calciomercato.it, il rinnovo di Manolas è lontano e il greco a fine stagione potrebbe andare via. Il calciatore spiega: "Sono nelle mani della società. Se vuole tenermi sa cosa deve fare, se vuole vendermi non posso fare niente".

Roma, Manolas: "Juve troppo forte"

Da mercato al campo, con Manolas che rinuncia allo scudetto: "Difficile dire che puntiamo al titolo, la Juventus è molto forte, non perde un punto. Noi siamo a otto punti, è dura. L'obiettivo è andare in Champions e poi c'è la partita con la Lazio in coppa Italia. Dobbiamo dare tutto, siamo più forti".

Proprio in tema di Champions, Manolas non si nasconde: "Dobbiamo dire la verità: non siamo all'altezza di Barcellona, Bayern e Real".

B.D.S.