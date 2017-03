Juventus, Barzagli lascia la Nazionale per motivi personali: beccato in discoteca

26/03/2017 12:31

ITALIA BARZAGLI JUVENTUS / Contro l'Olanda Barzagli non ci sarà in campo. Il centrale della Juventus ha lasciato il gruppo della Nazionale per motivi personali, con i tifosi del Napoli che hanno scatenato una polemica sul web. In molti infatti hanno ipotizzato che il tutto fosse correlato alla sfida del 'San Paolo'. Ad aumentare i dubbi dei tifosi partenopei c'è il fatto che su Instagram giri una foto che lo ritrae in una discoteca di Riccione. Napoli-Juventus è già iniziata.

L.I.