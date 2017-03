PAGELLE E TABELLINO DI VERONA-PISA: Siligardi segna, Pisano sbaglia

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

VERONA PISA PAGELLE / Inizia subito forte la squadra di Fabio Pecchia che deve fronteggiare però un Pisa che prova a difendersi con le sue arme a disposizione fino a che la sblocca Siligardi. Questi sfrutta una bella sponda di Giampaolo Pazzini, servito dentro da una progressione sulla destra di Franco Zuculini. Nella ripresa la gara sembra non regalare più emozioni fino al gol del pareggio nel finale di Tabanelli e le mille proteste per un rigore non fischiato a Bessa.

VERONA



Nicolas 5.5 - Non deve effettuare nemmeno una parata, l'unico pallone che arriva nello specchio è quello del colpo di testa di Tabanelli che deve raccogliere in fondo al sacco.

Pisano 5 - E' suo l'errore che porta al gol del pareggio del Pisa di Tabanelli, saltato dalla progressione di Longhi. Per il resto aveva giocato una partita ordinata.

Caracciolo 5.5 - Partita ordinata e con pochi compiti, Tabanelli però scappa sia a lui che al suo compagno di reparto Boldor e fa 1-1;

Boldor 5.5 - Come il suo compagno di squadra Caracciolo si fa sfuggire Tabanelli e con lui i due punti della vittoria;

Souprayen 6.5 - Sulla corsia sinistra è uno di quelli con le medie più alte della categoria, giocatore di grande spessore e lo si era visto già l'anno scorso in Serie A. Può crescere ancora molto;

Romulo 5.5 - Giocatore di una duttilità pazzesca, rapido e tecnico. Sicuramente è lui l'arma in più della squadra di Fabio Pecchia anche perchè può ricoprire quattro-cinque ruoli con lo stesso rendimento;

Bruno Zuculini 6 - Un po' troppo precipitoso in alcune sue decisioni, ma è un calciatore importante e ha grande vivacità tecnica. Deve riuscire a trovare continuità;

Franco Zuculini 6.5 - Si da molto da fare, muovendo la palla rapidamente e cercando sempre la profondità. È decisivo quando si inserisce e regala a Pazzini la palla che questo appoggerà a Siligardi per l'1-0. Giocatore di grande spessore tecnico se cresce fisicamente può dare il suo contributo. Esce sfinito nella ripresa; Dal 55' Fossati 6 - entra per dare peso specifico al centrocampo;

Bessa 6.5 - Corre e si da da fare con ritmo e grande gamba. E' un giocatore di grande spessore tecnico che sa fare la differenza. Nel finale si rende protagonista di quello che probabilmente era un calcio di rigore da assegnare;

Pazzini 6.5 - Doveva partire dalla panchina l'attaccante di Pescia perchè ancora non al massimo delle condizioni fisiche. Gioca a sorpresa titolare ed è suo l'assist per il gol di Luca Siligardi. Si muove molto e lavora per la squadra anche se sotto porta si vede poco. Esce tra gli applausi a un quarto d'ora dalla fine; Dal 76' Ganz 6 - Entra e crea subito una grande occasione da gol, se avesse segnato avremmo parlato probabilmente del gol della vittoria;

Siligardi 7 - Segna il gol dell'1-0 da attaccante vero grazie anche a una bella sponda di Pazzini. Si muove molto, correndo sulla corsia e creando sempre la superiorità numerica. Cala nella ripresa e Pecchia lo sostituisce per rinforzare il centrocampo; Dal 68' Zaccagni 5.5 - entra in campo per portare muscoli, ma non riesce proprio a calarsi nella partita;



All.Pecchia 5 - Ennesima prova incolore dei suoi che passano in vantaggio ma poi nella ripresa si addormentano. Serve ben altro per andare in Serie A.



PISA



Ujkani 6.5 - Strepitoso su Ganz a cui nega il 2-0. La sua parata sarà decisiva;

S.Birindelli 5.5: il giovane figlio d'arte si trova in difficoltà di fronte all'esplosività di Souprayen, aiutato anche da Siligardi quando si allarga. Il talento c'è, ma il ragazzo ha ancora tanta strada da fare. Esce nella ripresa per avere più spinta in fase offensiva; (45' Peralta 5.5): si vede poco anche se ogni tanto prova qualceh accelerazione;

Lisuzzo 6 -Il Sindaco, così lo chiamavano a Novara, è l'ultimo a gettare la spugna. Marca quasi allo sfinimento un non al cento per cento Giampaolo Pazzini. Prova di grande coraggio anche se con i dovuti limiti del caso;

Del Fabro 6 - Giocatore di grande esperienza e personalità, oggi soffre un po' la rapidità degli esterni avversari;

Longhi 6.5 - Decisivo nel confezionare l'assist dell'1-1 a Tabanelli, nel primo tempo però proprio dalla sua parte arriva la rete del Verona;

Tabanelli 6.5 - Partita abbastanza incolore che impreziosisce con un gol davver molto importante;

Di Tacchio 6 - Soliti muscoli e voglia in mezzo al campo per un giocatore che sa essere decisivo con le sue entrate e col suo peso specifico;

Lazzari 6 - Esperienza e tecnica al servizio della squadra, si dovrebbe far vedere di più davanti con qualche inserimento partendo da dietro;

Mannini 5 - Si adatta a tutti i ruoli, ma è incredibile il rischio che si prende alla fine quando atterra, dopo il pari, Bessa in area di rigore;

Gatto 5 - Inconsistente, sempre fuori dal gioco. L'esterno d'attacco arrivato nel calciomercato di gennaio, e spesso decisivo, oggi proprio non si è visto; Dal 77' Varela sv

Masucci 4.5 - Impalpabile, assente ingiustificato;



All.Gattuso 6 - La grinta di questa squadra è tutto merito suo.

TABELLINO



Verona-Pisa 1-1

Verona (4-3-3): Nicolas; Pisano, Caracciolo, Boldor, Souprayen; Romulo, Zuculini B., Zuculini F. (55' Fossati); Bessa, Pazzini (76' Ganz), Siligardi (68' Zaccagni). A disposizione: Coppola, Bianchetti, Luppi, Troianiello, Fares, Cappelluzzo. All. Pecchia

Pisa (4-3-3): Ujkani; Birindelli (45' Peralta), Lisuzzo, Del Fabro, Longhi; Tabanelli, Di Tacchio, Lazzari; Mannini, Gatto (77' L.Varela), Masucci. A disposizione: Cardelli, Angiulli, Milanovic, Zonta, Zammarini, Verna, Cani. All.Gattuso

Marcatori: 24' Siligardi (V); 83' Tabanelli (P)



Arbitro: Antonio Rapuano di Rimini;



Ammoniti: Boldor (V), Lisuzzo (P), F.Zuculini (V), Di Tacchio (P), Mannini (P), B.Zuculini (V), Longhi (P), Bessa (V), Pisano (V)



Espulsi: