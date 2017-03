Napoli, Floro Flores: "Di Natale? Non giocare al 'San Paolo' è offensivo"

26/03/2017 11:59

NAPOLI DI NATALE FLORO FLORES / Di recente Antonio Di Natale ha parlato del suo rapporto col Napoli da calciatore: "La maglia azzurra era troppo pesante per me. Temevo di non poter fare ciò che ho fatto a Udine. Segnare al Napoli sarebbe stato far gol alla mia famiglia. Purtroppo nelle ultime stagioni ne ho fatti 6".

In merito a queste parole si è espresso Floro Flores, altro napoletano doc, intervistato da 'Il Messaggero': "Non voglio che le mie parole risultino polemiche ma non giocare a Napoli o in un'altra piazza, indossando la casacca di un'altra squadra, lo ritengo offensivo".

SAN PAOLO - "E' un'emozione che in altri stadi non si può provare. Scendi in campo e giochi davanti ai tuoi amici di sempre, ai vecchi compagni di scuola e davanti alal curva B, dove andavi da ragazzino. Di certo vuoi dare il massimo e mostrarti all'altezza di quel palcoscenico".

L.I.