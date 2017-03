Verona-Pisa, formazioni ufficiali: Pazzini a sorpresa tra i titolari

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

26/03/2017 12:06

VERONA PISA PAZZINI / La grande sorpresa del lunch match di Serie B Verona-Pisa è sicuramente lo schieramento da titolare di Giampaolo Pazzini. L'attaccante di Pescia è reduce da un infortunio e tutto faceva presagire alla possibilità di vedere dal primo minuto al suo posto Simone Andrea Ganz. Fabio Pecchia ha però deciso di puntare sul sicuro, dando spazio a un giocatore di grande esperienza e spessore tecnico.

Verona-Pisa, Pazzini titolare a sorpresa

La sfida è di quelle da non sbagliare anche per approfittare della sfida Spal-Frosinone che mette di fronte due squadre che al momento sono sopra gli scaligeri in classifica. Serve quindi una grande prestazione e ovviamente anche il miglior Giampaolo Pazzini possibile, che vorrà migliorare la sua posizione da capocannoniere della categoria.



Ecco le formazioni ufficiali di Verona-Pisa:

Verona (4-1-4-1): Nicolas; Pisano, Caracciolo, Boldor, Souprayen; Zuculini F; Romulo, Zuculini F., Bessa, Siligardi; Pazzini. Pisa (4-3-3): Ujkani; Birindelli, Lisuzzo, Del Fabro, Longhi; Tabanelli, Di Tacchio, Lazzari; Mannini, Gatto, Masucci.