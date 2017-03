Milan, Wilshere pronto a cambiare. Beckham lo spinge verso i rossoneri

26/03/2017 11:00

ARSENAL MILAN ROMA WILSHERE / Ancora tutto da decidere il futuro di Jack Wilshere che, come riportato dal 'Daily Mail', ipotizza un futuro in Italia, con la maglia del Milan, se Wenger dovesse restare il tecnico dell'Arsenal. In estate si concluderà il suo prestito al Bournemouth, con l'Arsenal che potrebbe cambiare tanto nei prossimi mesi. Ad ogni modo ha soltanto un anno di contratto con il club di Wenger e, a 25 anni, potrebbe essere giunto il momento di dire addio alla Premier, così da rialzarsi, dopo tante brutte esperienze.

Già accostato alla serie A, è finito nel mirino della Roma, oltre che del Milan. A spingere verso i colori rossoneri sarebbe però David Beckham che, reduce da due prestiti a Milano, avrebbe tessuto le lodi del club con Wilshere, il quale ha ricevuto ottimi feedback sull'Italia anche da parte di Joe Hart. La concorrenza però non manca, con Watford, Benfica e Crystal Palace alla finestra. Starà al giocatore decidere la mossa giusta per il proprio rilancio.

L.I.