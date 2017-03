Serie A, Pirlo: "Con Allegri ci furono dei problemi. Registi? Nessuno gioca come me"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

26/03/2017 10:00

JUVENTUS MILAN PIRLO / Senza ombra di dubbio Andrea Pirlo, una volta appesi gli scarpini al chiodo, verrà ricordato come uno dei calciatori più forti di sempre, e non soltanto nella storia del calcio italiano. Intervistato dal 'Corriere dello Sport', ha parlato in generale della sua vita dal calciatore, dagli inizi fino ai tanti successi, commentando anche le ultime news Serie A. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Ho iniziato a giocare in casa o in giardino, con mio fratello e i miei cugini. Gioco a calcio da sempre e la mia prima palla fu di spugna. Non ho mai pensato di fare altro".

INIZI - "Da piccolo ero dell'Inter e il mio idolo era Matthaus. I miei genitori mi hannos seguito, soprattutto fino ai 18 anni, quando inizia a giocare con la prima squadra del Brescia. Una volta andato via, hanno smesso di venire a vedermi giocare, dato che vivevano la gara con troppa tensione. Meglio a casa, davanti alla tv con i parenti".

REGISTA - "A 13 anni ho iniziato col Brescia, da mezza punta o regista. Ero bravo e ho sempre giocato con quelli più grandi, così come in Nazionale. Esordio? Fu a Reggio Emilia a 16 anni. Chiesero la deroga per farmi giocare prima dell'età prevista ma non venne concessa. Ero troppo magro. Contro la Reggina quel giorno ero emozionato. Avevo la chance di giocare in serie A, un sogno. Appena entrato in campo però ero tranquillo".

ALLENATORI - "Nel mio percorso ogni tecnico mi ha dato qualcosa, a partire da Lucescu e la sua tattica e tecnica. Poi Mazzone, Ancelotti, Conte, Lippi. Di bravissimi ne ho incontrati tanti. Mi ha impressionato però di più Conte, il più penetrante e convincente. Ti faceva entrare in testa ciò che diceva in pochi secondi. Allegri? C'erano stati dei problemi. Tornai dopo quattro mesi di stop per infortunio e la squadra andava bene. Era difficile per lui cambiare formazione. Al termine della stagione, a scadenza, ho deciso di cambiare dopo 10 anni. Avevo bisogno di altro e di mettermi alla prova".

BAGGIO - "In campo era divino. Per me vederlo giocare da tifoso era il massimo, ancor di più poterci giocare insieme. Inoltre era prima di tutto una persona fantastica".

ATTACCANTI - "Il migliore credo sia stato Inzaghi, sempre sul filo del fuorigioco. Sapevo, senza guardarlo, che potevo lanciare la palla e lui correva in quella direzione. Dopo 3-4 fuorigioco magari, appena arrivava la volta buona, lui faceva di certo gol. Ci trovavamo ad occhi chiusi".

JUVENTUS - "Il nucleo italiano è fondamentale, è qualcosa che ho sempre detto. E' capitato al Milan e si è vinto, così come alla Juventus. All'Inter c'era quello argentino ma era come se fossero italiani".

Dai grandi momenti alle delusioni con l'Italia, il racconto di Pirlo

VITTORIA-SCONFITTA - "Il successo più bello resta il Mondiale, che rimarrà per sempre dentro di me. Era il mio sogno e ci sono riuscito. Non potevo chiedere altro al calcio. La sconfitta più amara fu quella di Istanbul contro il Liverpool".

JUVE-BARCELLONA - "Eravamo convinti di poterla giocare, pur sapendo che erano fortissimi. Quando perdi una finale è sempre brutto ma per la Juve lo fu di più. Da tanto non vinceva la Champions e fu un dolore anche per me. Sarebbe stata la chiusura di un cerchio".

NUOVO PIRLO - "Non vedo calciatori che giocano come me. Mi piace molto Verratti ma gioca in maniera differente. Anche Gagliardini mi piace ma il suo è un ruolo diverso. Tanti giocatori bravi ma nessun regista come lo sono io. E' difficile trovarne. Nascono magari una volta ogni tanto. Ormai è una figura rara e credo sia un peccato. Questa però è una generazione di qualità, con tanti giovani interessanti, da Berardi a Gagliardini, da Verratti a Donnarumma. Poi Rugani, Chiesa, Bernardeschi, Di Francesco. Poi Belotti, mi piace molto Belotti. Capita nel calcio una generazione così".

MONDIALE 2006 - Il gruppo era fantastico. Eravamo tutti amici e giocavamo per un solo obiettivo. Dopo la bufera iniziale ci siamo stretti in gruppo, pensando solo al calcio. Forse così siamo riusciti a dare qualcosa in più rispetto a quanto avessimo dentro. Rigori? C'era gente che si nascondeva per la tensione. Sapevamo che sarebbe stata una lotteria. Quando arrivi lì però pensi di vincere. Io fui il primo ed è difficile, perché non conosci i movimenti del portiere. Volevo liberarmi di quel mattone e già sapevo che l'avrei tirato un po' centrale".

ALTRI MONDIALI - "In Africa sono partito infortunato. Sapevo di poter recuperare ma poi ho giocato solo gli ultimi 20' della gara finale. Il Mondiale era forse troppo per alcuni giovani alla prima esperienza. Il girone era super abbordabile e uscire fu un disonore. Uguale in Brasile, con l'espulsione di Marchisio contro l'Uruguay che ci ha impedito lo 0-0 facile. L'avessimo ottenuto, sarebbe partito un altro Mondaile. Avevamo trovato la quadratura".

EUROPEO - "Un bel cammino, con gare vinte contro Germania e Inghilterra che ti restano dentro. In finale però eravamo distrutti e loro erano più forti, va detto. Balotelli? Ha avuto troppa importanza da giocare e tutti attendevano la sua consacrazione. Non ha mai potuto tirar fuori ciò che ancora ha dentro. Si aspettavano fosse il nuovo Pallone d'oro e invece il calcio è duro e devi lavorare ogni giorno. Non puoi far dieci gare buone e poi attendere l'anno prossimo. In Italia è così e quando uno è bravino, lo vogliono far diventare un fenomeno per forza. Al primo errore poi vieni bastonato".

Dal calcio italiano alla Juventus, Pirlo crede nella finale ma bacchetta la serie A

SERIE A - "Il problema è la mancanza di equilibrio. Troppa importanza a vittorie e sconfitte, per poi passare all'arbitro. In Spagna, Germania, così come negli USA, non è così. Il calcio però rispecchia la società".

ARBITRI - "Ho giocato in grandi e piccole squadre e nn ho mai notato nessun atteggiamento diverso. Oggi ogni loro decisione viene vivisezionata. Sbagliassero di proposito, comprometterebbero la loro carriera".

ADDIO AL CALCIO - "Non ho ancora pensato al futuro. Per ora ho un anno di contratto ancora, poi vedremo. Magari andrò a lavorare per qualche società o allenerò. Ora non penso a una panchina ma poi chi sa, smetti e stai fermo qualche mese e ci pensi. Molti vecchi compagni allenano e dicevano non l'avrebbero fatto. Magari è qualcosa che ti scatta quando smetti, per proseguire il rapporto col campo".

PUNIZIONI - "Ho iniziato in casa con quella palla di spugna. Tiravo sopra il divano e cercavo di metterla all'angolo della finestra. Poi ho sempre tirato da bambino e in prima categoria. Poi ho iniziato a cambiare il tipo di tiro vedendo Juninho. Mi sono messo da solo a Milanelloe ho finalmente trovato una mia punizione. E' difficile spiegarlo ma vado sulla palla e provo a prenderla con la parte finale delle dita, dandole un effetto, così che scenda rapidamente. E' qualcosa da provare in campo".

LEADER - "Buffon è il portiere più forte che abbia incontrato. Il vero leader fu invece Maldini. Quei fischi sono indice del calcio italiano. Come si fa a fischiare una persona come Maldini. Solo perché non è andato a cena con i tifosi. Ciò che doveva fare, l'ha fatto sul campo e negli spogliatoi".

JUVE-BARCELLONA - "La Juve è all'altezza delle altre, se non di più. E' compatta e può arrivare alla finale. Sento spesso Buffon. New York? E' un po' vecchio, ormai. Resta però sempre il migliore".