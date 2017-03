Ternana-Avellino, ESCLUSIVO Mimmo Toscano: "Mi auguro che entrambe centrino i loro obiettivi"

ESCLUSIVO

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

26/03/2017 11:38

TERNANA AVELLINO ESCLUSIVA TOSCANO / Si gioca oggi alle ore 15.00 una gara molto delicata in Serie B tra Ternana e Avellino. I padroni di casa sono il fanalino di coda della categoria, mentre gli ospiti arrivano con cinque punti sulla zona playout, ma non devono rischiare di riscivolare nella zona caldissima.

Ternana-Avellino, Mimmo Toscano a Calciomercato.it: "Gara difficile. Gli attaccanti..."

Per l'occasione Calciomercato.it ha sentito in esclusiva il doppio ex Mimmo Toscano. Il tecnico calabrese è stato protagonista del clamoroso ritorno delle Fere in Serie B guidandole dal 2011 al 2013 e riprendendole solo per alcuni mesi nel 2015. L'anno scorso poi Toscano ha avuto la possibilità di guidare, anche se per poco, gli irpini.



Per Mimmo Toscano la gara sarà molto importante: "La Ternana se vuole riaprire le speranze di salvezza, come sta facendo il Trapani, deve cercare di vincere. L'Avellino con i tre punti potrebbe mettere in cassaforte la salvezza". Partita che dal punto di vista tattico potrebbe avere grandi possibilità di diventare anche divertente: "Sarà una gara difficile da interpretare per entrambe le squadre, soprattutto perché tutte e due hanno un reparto avanzato con calciatori capaci di risolvere la partita se la gara rimane in equilibrio". Poi la chiosa: "Vivrò il match con l'augurio che tutte e due le squadre possano raggiungere gli obiettivi che si sono prefissate".