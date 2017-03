Napoli, da Koulibaly a Hamsik: le Nazionali ti fanno sorridere

a cura di Salvatore Lavino (Twitter @sal85lav)

26/03/2017 14:05

NAPOLI NAZIONALI - Maurizio Sarri non ha mai amato la sosta del campionato legata agli impegni delle Nazionali. Per il Napoli infatti tutto è tranne una pausa, con una media di 12 calciatori azzurri se non di più chiamati a girovagare per il mondo al seguito delle rispettive selezioni. Problematica della quale la dirigenza azzurra tiene conto anche in sede di calciomercato. Ed anche nel post-partita della gara vinta ad Empoli sette giorni fa il tecnico partenopeo aveva espresso tale concetto, dicendosi particolarmente contrariato stavolta perché lo stop di due settimane giungeva in un momento particolarmente propizio, nel quale il suo Napoli poteva vantare una condizione fisica e mentale molto brillante. Ma Sarri stavolta può trovare un motivo per sorridere: infatti diversi giocatori rientreranno alla base già a partire da martedì.

Tanti rientri: il Napoli adesso ha più tempo

Il primo a varcare l’ingresso di Castel Volturno sarà Kalidou Koulibaly, di ritorno dal Senegal. Poi toccherà ai 'napoletani' che, come il centrale senegalese, hanno giocato in Europa per le qualificazioni ai Mondiali 2018: si tratta di Marek Hamsik, Arkadiusz Milik, impegnato oggi in Montenegro-Polonia, Vlad Chiriches e Nikola Maksimovic, tutti coinvolti in una sola partita con le proprie Nazionali al posto delle consuete due. Questo consentirà a Sarri di poter contare su almeno due giorni in più per poter preparare il delicatissimo doppio confronto che andrà in scena domenica e mercoledì prossimo al 'San Paolo' contro la Juventus. Alla sfida di campionato seguirà quella altrettanta importante per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia, che dopo l’uscita del Napoli dalla Champions League diventa un obiettivo assolutamente importante.

Gli ultimi rientri in casa Napoli saranno completati intorno alla giornata di giovedì. Si era già riaggregato al gruppo Pepe Reina, reduce da un affaticamento muscolare del quale se ne saprà di più mercoledì dopo alcuni esami strumentali. Il portiere azzurro sta svolgendo le terapie del caso e sta seguendo una tabella personalizzata, il suo obiettivo è comunque quello di esserci già a partire da domenica sera.