Serie B, Verona-Pisa: chance importante per Ganz

Matteo Fantozzi (@fantozzimatteo)

26/03/2017 10:46

SERIE B VERONA PISA GANZ / Spazio alla Serie B, che si prende il palcoscenico domenicale e lancia a pranzo il match molto interessante tra Verona e Pisa allo Stadio Bentegodi. Si affrontano due squadre che vivono situazioni diverse di difficoltà e sarà una grande opportunità per Simone Andrea Ganz, attaccante classe 1993 di proprietà della Juventus che in questa stagione ha avuto poco spazio nello scacchiere dell'Hellas. Anche perchè davanti ha trovato il capocannoniere della categoria, Giampaolo Pazzini.

Serie B, Verona-Pisa è la chance di Ganz

Il Verona non può più sbagliare anche perchè si trova di fronte un Pisa in difficoltà e vuole sfruttare del contemporaneo scontro al vertice Spal-Frosinone dove inevitabilmente qualcuno, o anche tutte e due, perderà punti. Serve una grande prestazione, ma soprattutto servono i gol che un po' sono mancati nelle ultime giornate senza il Pazzo. Simone Ganz ha giocato quest'anno diciassette partite, segnando comunque tre reti. Figlio del grande Maurizio Ganz, è cresciuto nella primavera del Milan, per poi partire in prestito, tra Lumezzane e Barletta, ed essere ceduto nel 2014 al Como. La Juventus ha approffitato delle difficoltà del Como per prenderlo a parametro zero in estate girandolo proprio agli scaligeri. Oggi, contro il Pisa, ha la chance per rilanciare il Verona e conquistare i bianconeri.