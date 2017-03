Calciomercato Juventus, Bonato su Meret: "Si sono informati tutti i top club"

26/03/2017 09:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS MERET / Dalla Serie B alla Nazionale maggiore, a 20 anni appena compiuti. Alex Meret incanta e, inevitabilmente, attira le attenzioni di tanti grandi club. In primis la Juventus, sempre attenta sui gioielli italiani e forte di un rapporto ormai consolidato con l'Udinese, che del gioiello in prestito alla Spal controlla il cartellino. Ai microfoni di 'Tuttosport', il Ds dei friulani Nereo Bonato fa il punto sul futuro del portiere: "Abbiamo un talento cristallino da coltivare con le giuste attenzioni, cercando di fargli compiere un percorso di crescita che gli possa permettere di raggiungere i massimi livelli. Tutti i top club si sono informati. La Juve è sempre attenta ai giovani italiani ed è normale che segua anche Meret. I buoni rapporti tra Marotta e la famiglia Pozzo non sono un mistero, però per il momento non abbiamo preso impegni con nessuno. Si vedrà in estate, ma fargli completare la crescita giocando anche nell'Udinese non può che fargli bene".



L.P.