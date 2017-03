Calciomercato Lazio, super budget per Tare: Simeone primo obiettivo

26/03/2017 09:30

CALCIOMERCATO LAZIO SIMEONE / Gioca d'anticipo la Lazio, già al lavoro per individuare i colpi da... Champions. L'obiettivo della dirigenza biancoceleste è chiaro: in caso di accesso all'Europa League, l'anno prossimo bisognerà alzare l'asticella e puntare ad entrare nella massima competizione europea, alla quale dalla stagione 2017/2018 si qualificheranno le prime quattro. Così il Ds Igli Tare sta girando l'Europa a caccia dei nomi giusti, consapevole del fatto che con le possibili cessioni di de Vrij e Keita potrebbe ritrovarsi un'altra cinquantina di milioni da aggiungere ai 15-20 garantiti dal fatturato annuale. Per questo, riferisce il 'Corriere dello Sport', il primo obiettivo biancoceleste resta il gioiello del Genoa Giovanni Simeone, ideale spalla (o alternativa) di Ciro Immobile, mentre per sostituire Keita si valutano Ramselaar (PSV), Kapustka (Leicester) e Talisca (Besiktas).

L.P.