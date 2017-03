Calciomercato Roma, non solo Manolas: via al restyling in difesa

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

26/03/2017 09:19

CALCIOMERCATO ROMA MANOLAS / L'estate scorsa i nuovi arrivi in difesa furono sei: un portiere, due terzini e tre centrali. Ed in vista della prossima è lecito attendersi diverse novità nello stesso reparto. Perché la Roma deve riuscire ad aggiustare il bilancio già prima del 30 giugno per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e per farlo servirà almeno una cessione importante, con il greco Kostas Manolas indiziato principale e da tempo nel mirino dell'Inter e di altri grandi club europei. Con la vendita dell'ex Olympiacos per 35-40 milioni da sommare agli incassi derivanti dalla qualificazione in Champions League, per i giallorossi non sarebbero necessarie altre partenze dolorose.



Tuttavia, occhio alle altre pedine che potrebbero fruttare un bel tesoretto. In particolare il portiere Skorupski che, pagato 900mila euro, per due stagioni ha parato bene nell'Empoli e può essere ceduto per circa 7 milioni. Quasi certamente Thomas Vermaelen rientrerà al Barcellona al termine del prestito, mentre Juan Jesus dovrebbe restare, salvo offerte imperdibili. Attenzione, invece, ad Emerson Palmieri, appena riscattato dal Santos e cresciuto fortemente in questa stagione: ha avuto richieste soprattutto dalla Spagna e, secondo il 'Corriere dello Sport', potrebbe essere sacrificato nell'ottica dell'equilibrio finanziario. In caso contrario, via al rinnovo.