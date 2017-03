Calciomercato, la risposta dell'Inter a Mourinho per Brozovic e Perisic

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

26/03/2017 09:01

CALCIOMERCATO INTER BROZOVIC PERISIC / Un viaggio di piace, altro che calciomercato. Perché lui, assicura José Mourinho, i calciatori li conosce già tutti e non ha bisogno di viaggiare per monitorarli. Sarà, ma dietro allo sbarco in terra croata del manager del Manchester United sembra esserci molto più di una semplice vacanza. Tradotto: il portoghese è sulle tracce di Ivan Perisic e Marcelo Brozovic, e questo ormai è assodato. I due gioielli dell'Inter tentano lo 'Special One', che come riferisce 'La Gazzetta Sportiva' ha anche intrapreso i primi, timidi contatti con l'agente dell'ex Wolfsburg, Fali Ramadani. Contatti che però sono rimasti freddi fin da subito, perché Suning ha posto il veto sul suo esterno offensivo: non si muove a meno di un'offerta folle, ben al di sopra dei 60 milioni di euro.



Discorso diverso invece per Brozovic. La sua duttilità ha catturato anche Mou e l'Inter potrebbe privarsene in estate, chiedendo però il pagamento della clausola rescissoria inserita nel contratto che recita 50 milioni di euro. Cifra decisamente importante che permetterebbe ai nerazzuri di realizzare una plusvalenza da 45 milioni garantendo così un curriculum lindo da presentare all'Uefa a giugno di fronte alle richieste del Fair Play Finanzario. Da luglio, poi, via ai grandi investimenti per colmare il gap con la Juventus.