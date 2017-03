Calciomercato Milan, ecco i soldi: via ai colpi Musacchio e... Donnarumma!

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

26/03/2017 08:30

CALCIOMERCATO MILAN DONNARUMMA MUSACCHIO / La lunga telenovela del passaggio di proprietà del Milan ci ha insegnato che mai niente si può dare per scontato, ma quella di ieri sembra davvero essere la svolta buona. Non c'è più Sino-Europe Sports, ma la Rossoneri Sport Investment Lux, con a capo Yonghong Li che ha annunciato di aver raccolto i fondi necessari per rilevare la società e procedere verso il closing, previsto ora per il 14 aprile. Se nelle prossime settimane saranno confermate la grande disponibilità economica, i vertici milanisti potranno procedere con le operazioni che stanno valutando da tempo.



Le priorità di calciomercato Milan sono sostanzialmente due: Vincenzo Montella e Gianluigi Donnarumma. Un nuovo accordo per il tecnico, che ha già pubblicamente aperto all'ipotesi, non sembra troppo complicato, mentre se alle dichiarazioni faranno seguito passi concreti ed importanti da parte dei nuovi proprietari anche per il baby portierone si potrebbe sbloccare la trattativa, al momento complicata, per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018. Da valutare, poi, le situazioni di Suso, Paletta e De Sciglio.



Ma non solo rinnovi. Perché torna a scaldarsi il nome di Mateo Musacchio, che già un anno fa avrebbe firmato volentieri per i rossoneri. La scorsa settimana, riferisce 'La Gazzetta Sportiva' sarebbe andato in scena un incontro tra l'agente ed i vertici milanisti, con circa 15 milioni di euro si può strappare al Villarreal. I due sogni per l'attacco, infine, rispondono ai nomi di Keita Balde e, ancor più complicato, Pierre-Emerick Aubameyang.