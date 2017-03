Calciomercato Real Madrid, parte la sfida con il Bayern Monaco

26/03/2017 00:43

CALCIOMERCATO REAL MADRID/ Il Real Madrid e il Bayern Monaco stanno per dar vita ad un vero e proprio duello di calciomercato. Secondo le indiscrezioni raccolte da 'Cadena Ser', i due top club hanno messo nel mirino Theo Hernandez, terzino sinistro 19enne di proprietà del Deportivo Alaves. Per i 'Blancos' rappresenterebbe l'alternativa al titolarissimo Marcelo, mentre per i bavaresi una risorsa in grado di far rifiatare David Alaba.

S.F.