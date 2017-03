26/03/2017 00:21

CALCIOMERCATO BORUSSIA DORTMUND/ Il Besiktas è pronto a dare l'assalto a due calciatore del Borussia Dortmund. Per la prossima estate, il club turco ha chiesto ai gialloneri Nuri Sahin - centrocampista accostato negli ultimi mesi anche a Fiorentina e Inter - e Emre Mor. Per quest'ultimo, riferisce 'Sporx', il Besiktas ha proposto un prestito che però il Borussia Dortmund non sembra intenzionato ad accettare.

S.F.