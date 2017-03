Calciomercato Ajax, Overmars lancia segnali a Huntelaar

26/03/2017 00:09

CALCIOMERCATO AJAX/ In casa Ajax continua a tenere banco il sogno di riportare ad Amsterdam Klaas-Jan Huntelaar, attaccante olandese dello Schalke 04 che ancora non sa se continuerà a giocare a Gelsekirchen anche nella prossima stagione. Il direttore sportivo dei lancieri Marc Overmars, ha parlato così di Huntelaar: "E' sempre un profilo interessante per noi - si legge sul 'Telegraaf' - non sto dicendo che lo prenderemo sicuramente, ma osserviamo la situazione".

S.F.