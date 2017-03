Barcellona, Costacurta esalta Neymar: "E' più forte di Messi e Cristiano Ronaldo"

25/03/2017 23:47

NEWS BARCELLONA/ Neymar è più forte di Cristiano Ronaldo e Messi: musica e parole di Billy Costacurta. L'ex difensore del Milan e della Nazionale italia, a 'Sky Sport', ha esaltato le caratteristiche del brasiliano che ritiene il calciatore migliore del momento: "Io credo che come personaggio si avvicini già a Cristiano Ronaldo. Se è già da Pallone d'Oro? Secondo me, adesso come adesso, Neymar è già più forte di Cristiano Ronaldo e Messi - ha dichiarato Costacurta - Nel 2017, se andiamo a vedere tutte le prestazioni, Neymar è meglio di Messi e anche di Ronaldo".

S.F.