Calciomercato Juventus, Tolisso sui bianconeri: "Grande club, fa piacere l'interesse"

25/03/2017 23:19

CALCIOMERCATO JUVENTUS TOLISSO / Corentin Tolisso è tra i nomi caldi per il centrocampo della Juventus. Seguito in passato anche dal Napoli, il centrocampista la socrsa estate ha deciso di restare con la maglia del Lione: "Non me ne pento, mi ha permesso di raggiungere la Nazionale - spiega a 'Europe1' - Juventus? E' un grande club, prestigioso, e il suo interesse mi dà ancora più motivazioni per il finale di stagione. In passato si era fatto avanti il Napoli, ora i bianconeri: fa piacere, anche perché la Serie A è un bel campionato. Ora sono concentrato sulla fine della stagione, sul quarto posto in campionato da consolidare e sull'Europa League". Come anticipato da Calciomercato.it, la Juventus continua a lavorare per Tolisso: si tratta di un affare da 45 milioni di euro, bonus compresi.

M.D.A.