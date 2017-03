Lussemburgo-Francia, Deschamps ottimista: "Serata positiva"

25/03/2017 23:28

LUSSEMBURGO FRANCIA/ Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps, ha analizzato così la vittoria ottenuta dai transalpini in Lussemburgo nella gara valevole per le qualificazioni ai Mondiali 2018: "Non è stata una gara facile, ci abbiamo messo un po' ad entrare in partita. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, avremmo potuto segnare di più e subire meno, ma la cosa più importante era conquistare i tre punti - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Siamo riusciti a segnare tre gol, è stata una serata positiva".

S.F.